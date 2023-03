[Reportage]. Frontières du Cotentin : la grande confusion

Ce matin-là, les marais blancs sont enveloppés dans la brume, l'on devine le soleil qui tente de percer donnant un éclairage quasi fantasmagorique à ce paysage. Nous sommes aux abords de Carentan-les-Marais, à la recherche des frontières du Cotentin.

Des frontières fluctuantes et mouvantes

Les marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie, entre Doville et Saint-Sauveur-le-Vicomte, "sont la porte d'entrée du Cotentin", affirme Gérard Lemoine, 78 ans, dont la famille vit sur ce territoire depuis plusieurs générations. "Mais le débat et les opinions diffèrent les uns des autres", sourit-il. "Les frontières sont mouvantes, je suis Manchois, mais je suis attaché au territoire du Cotentin", indique Philippe Lenoël, 51 ans, dont la famille est ancrée sur le secteur de la Haye-du-Puits depuis plusieurs générations. Il admet que finalement "chacun à une perception différente du territoire en fonction de son vécu et de l'implantation des familles". Pour ses déplacements, "c'est naturellement que je m'oriente vers Cherbourg, rarement vers Saint-Lô. Pour la mer, c'est Saint-Germain-sur-Ay ou Barneville, mais jamais Granville".

Gaëtan Lebas, 24 ans, habitant près de La Haye-du-Puits, indique lui aussi que "les marais marquent la frontière, mais alors où précisément, je ne sais pas dire. Mais, aujourd'hui, cela ne veut plus dire grand-chose et ça n'existe même plus pour moi, mais c'est vrai que je me déplace plus vers le nord, vers Cherbourg, que vers le centre et sud-Manche, c'est la commodité des voies de circulation !".

Pour les touristes,

la Manche, c'est la mer !

Un peu plus au sud, à Carentan-les-Marais, Jean-Luc Avisse, qui tient un bar, se sent Manchois d'abord : "C'est notre première identité." Pour lui, sa commune marque la frontière vers le Cotentin, "mais c'est très fluctuant à 5, 6 kilomètres près". Il a remarqué "que les touristes qui s'arrêtent chez moi l'été ou pendant les commémorations du D-Day disent venir dans le Cotentin et non dans la Manche ! Pour eux, la Manche, c'est la mer, et monte donc jusque dans le Nord !". Ludovic Groult, 53 ans, habite à Sainte-Mère-Église : "Je me sens Manchois et Cotentinois, je n'ai pas d'attachement particulier à tel ou tel territoire, je ne suis jamais posé la question avant que vous me la posiez", même s'il avoue "une attirance naturelle vers Cherbourg pour mes déplacements, mais ce n'est pas une question de territoire". Pas d'attachement particulier non plus pour Marc Lesieur. Cet octogénaire vaillant est né à Carentan-les-Marais, y a toujours travaillé et y passe sa retraite. Lui, se dirige "plus vers Bayeux, je privilégie les axes routiers les plus pratiques sans me poser plus de questions que ça, et c'est devenu une habitude", indique-t-il.

Sur ce secteur entre Carentan-les-Marais et La Haye-du-Puits, pour ces habitants rencontrés, les frontières du Cotentin restent mouvantes et fluctuantes, mais le secteur semble tout de même indiquer la porte d'entrée du territoire cotentinois.