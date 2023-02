[Photos + vidéos] Manche. Elle sillonne les routes de La Hague avec son épicerie ambulante

Elle annonce son arrivée à coups de klaxons ! Claire Hamel, qui travaillait comme vendeuse de légumes chez Métro à La Glacerie, a décidé de lancer en août 2021 son épicerie ambulante La Haguaise. Elle traverse les petits villages de La Hague avec sa camionnette à la rencontre des habitants dont des seniors parfois isolés ravis d'avoir de la visite.

Des rencontres sympathiques avec les clients

La commerçante originaire de Biville propose des produits épicerie, du pain frais, des fruits et légumes en fonction des saisons, ainsi que des produits locaux. "Je voulais retourner avant tout chez moi, j'avais envie de retrouver les aînés qui sont chez nous, leur rendre service, les dépanner, et recréer du lien social avec eux, explique Claire Hamel. Quand on est dans le fond de La Hague, il n'y a rien, l'été ça va, l'hiver il faut le passer, et ils ont besoin de nous. J'ai un client qui ne voit que moi une fois la semaine."

Depuis un an et demi, les belles rencontres se sont multipliées, avec beaucoup de rires, un retour au patois, de l'entraide, des encouragements, des conseils, et beaucoup de bienveillance de la part des clients. Sans oublier cette vue magnifique sur les nombreux paysages du nord-Cotentin. Son camion est orné d'un drakkar et de deux léopards, en référence à sa famille descendante des vikings pour l'un et à la région Normandie pour l'autre.

Des produits locaux à vendre

Parmi les produits locaux du nord-Cotentin, on trouve entre autres la pâte à tartiner et des biscuits de la boulangerie Croquez-moi ! à Siouville-Hague, les yaourts et fromages de la crèmerie de la ferme Le Vacheux de Sideville, les savons L'Herbe tendre d'Omonville-la-Petite, ou encore des légumes de Franck Amiot à Digosville. Les clients sont séduits : "Claire propose des produits de qualité, qui tiennent", indique Marie-Dominique Racine, habitante d'Auderville. "J'adore Claire", ajoute Nicole Cadel, à presque 80 ans, qui habite à Goury.

Sa tournée chaque semaine

Claire Hamel est présente le lundi matin à Beaumont-Hague, le lundi après-midi à Jobourg, le mardi matin à Vauville, le mardi après-midi à Sainte-Croix-Hague et à Acqueville, le mercredi matin à Gréville-Hague et à Urville-Nacqueville, le jeudi matin à Auderville, Goury et Saint-Germain-des-Vaux, le jeudi après-midi à Omonville-la-Petite et Omonville-la-Rogue, le vendredi matin à Biville, et le vendredi après-midi, à Flottemanville-Hague et de nouveau Biville.

Pratique. Renseignements par téléphone au 06 07 47 91 97.