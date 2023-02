Le Havre. LH Port Days, les premières rencontres de l'emploi maritime

La filière maritime et portuaire pèse lourd, au Havre : environ 32 000 emplois directs, avec une quarantaine de cursus de formation, du BEP au bac +5. "Il n'y a pas d'équivalent ailleurs" souligne Patrick Le Cerf, président de la commission formation de l'Union maritime et portuaire (Umep). C'est pour valoriser ces métiers et, pourquoi pas, susciter quelques vocations, que l'Umep organise les premiers LH Port Days, les rencontres havraises de l'emploi maritime, du 23 au 25 mars, au Carré des Docks.

Déclarant en douane, agent de transit, droit maritime…

Trois jours pour découvrir les métiers portuaires et les formations qui vont avec. Car si l'on pense spontanément à la manutention des marchandises, notamment aux dockers, de nombreux autres métiers existent. "Ce sont des métiers à terre, pour la grande majorité, dans le secteur tertiaire, mais très proches des navires. Ce sont, par exemple, des déclarants en douane, agents de transit, organisateurs de transport, des activités de gestion des réservations, de la documentation maritime, la préparation des escales, etc.". Sans oublier les activités périphériques dans la logistique, le transport routier, fluvial ou ferroviaire ou encore le droit maritime.

Tables rondes et démonstrations

Après avoir franchi la barre symbolique des trois millions de conteneurs en 2022, le port du Havre continue à se développer, avec de nombreux projets de développement. C'est le cas, notamment, pour le groupe TiL/MSC, qui prévoit d'embaucher 1 100 personnes dans les années à venir. "Sur certains métiers, comme la maintenance, il n'y a pas que le portuaire qui recrute. Sur notre bassin d'emploi, nous sommes en concurrence avec l'industrie", souligne Gilles Hilaire, DRH des Terminaux de Normandie. Pour faire face à ces difficultés, la société forme de plus en plus en interne et a noué des partenariats avec le pôle formation de l'Union des industries et métiers de la métallurgie ou le lycée Anita Conti de Fécamp.

Durant les trois jours de LH Port Days, ouverts aux jeunes comme aux adultes en recherche d'emploi ou en reconversion, des tables rondes seront organisées sur diverses thématiques en lien avec les emplois maritimes. Des démonstrations à quai sont également prévues.

Pratique. LH Port Days, du jeudi 23 au samedi 25 mars au Carré des Docks du Havre. Entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur lhportdays.fr