[Témoignages] Rouen. Elles ont quitté l'Ukraine, que sont-elles devenues ?

Anastasiia et ses enfants Yiulia et Micha

Anastasiia, sa fille Yiulia et son fils Micha ont rapidement trouvé refuge à Rouen après le début de la guerre, laissant derrière eux le père de famille et le fils aîné, qui n'ont pas pu quitter le pays. Toute la famille s'est retrouvée en décembre, à Odessa. "Nous y étions quand les Russes ont bombardé les stations d'électricité, explique la mère de famille. Tout le monde s'est retrouvé, le soir du nouvel an, dans le noir, et on avait très froid. Il faisait dix degrés dans la maison. Pour ma mère, c'était trop difficile de rester seule dans son appartement donc on a décidé de revenir à Rouen. C'est aussi pour mon fils de 10 ans car les écoles ont du mal à fonctionner là-bas." Malgré tout, Anastasiia, psychologue de profession, projette de vite retourner vivre en Ukraine avec son fils Micha. "J'espère rentrer en mars mais on attend de voir si les Russes vont attaquer. Mon mari a aussi été mobilisé dans l'armée. J'ai vraiment peur pour lui. De plus en plus d'hommes vont à la guerre." La famille a en revanche décidé que Yiulia, âgée de 17 ans, pourrait rester en France pour ses études. Après un an, elle maîtrise désormais le français et a intégré l'Université de Rouen avec d'autres étudiants ukrainiens. "Je vais rester pendant 3 ans et demi pour passer mon diplôme et ensuite, je vais rentrer en Ukraine pour vivre et travailler là-bas", explique-t-elle. Aidée par une bourse, elle a pu bénéficier d'un logement du Crous et prépare une licence Administration économique et sociale.

