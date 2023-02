Rouen. Un an après, la solidarité toujours intacte avec les Ukrainiens

C'était il y a déjà un an : le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclarait la guerre à l'Ukraine. Quelques semaines après, les premiers réfugiés ukrainiens, des femmes et des enfants en très grande majorité, arrivaient en Normandie et dans l'agglomération de Rouen. Un an plus tard, certains sont repartis, d'autres sont arrivés. Mais tous, le plus souvent, sont encore dans l'incertitude, alors que la situation sur le terrain ne s'arrange pas et qu'on parle déjà d'une nouvelle offensive de l'armée russe au printemps.

"Personne n'est à la rue mais beaucoup sont encore dans des hôtels"

En Seine-Maritime et dans l'agglomération de Rouen, l'accueil et l'hébergement des réfugiés ukrainiens sont faits soit par l'État, soit par un accueil citoyen qui s'est organisé avec les associations. Solidarité Ukraine Normandie (SUN) s'est très vite placée sur ce créneau avec, à ce jour, une centaine de familles qui accueillent toujours chez elles des réfugiés. "Des gens ne se sont pas rendu compte de l'engagement que c'était", concède Nicolas Plantrou, le président de l'association, évoquant des personnes qui n'ont pas souhaité poursuivre l'expérience. Mais, à sa grande surprise, beaucoup restent volontaires, un an après, ou ont été remplacés par d'autres familles. Mais l'association est toujours en recherche de bonnes âmes. Car, si l'État prend souvent le relais sur l'hébergement et que "personne n'est à la rue", il n'y a parfois pas d'autres choix que de placer des réfugiés dans des hôtels avec un confort et un espace minimum. D'autant qu'une "deuxième vague" de réfugiés est arrivée à l'automne, remplaçant ceux qui seraient repartis. "Ils s'agissaient de personnes plus âgées, qui ne souhaitaient pas quitter leur pays. Certaines n'avaient jamais voyagé mais la perspective de l'hiver a pu leur faire peur", explique Nicolas Plantrou.

Créer du lien

Pour le reste de ses activités, l'association s'est concentrée sur le lien social. Elle continue d'organiser des cours de Français avec des bénévoles dans les locaux mis à disposition par Neoma à Moint-Saint-Aignan ou diverses sorties, excursion ou événements festifs. Chaque mercredi, Laurence Lejeune et une équipe de bénévoles accueillent aussi les enfants et leur maman dans l'école Pottier, mis à disposition par la Ville, pour des ateliers créatifs. "C'était surtout pour que les enfants retrouvent le sourire et que les mamans puissent participer à des activités récréatives et pratiquer le français", explique Laurence Lejeune. Créer du lien en somme.