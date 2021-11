Cinéma : l'équipe de "Léa" à l'Omnia

"Léa" est le premier long-métrage de Bruno Rolland. Après trois courts métrages remarqués et primés, cet ancien directeur du festival Les Rencontres Internationales Henri Langlois a réalisé ce long-métrage grâce à l'avance sur recette, et avec le soutien du Pôle Image Haute-Normandie. Le film décrit l’histoire d’une jeune fille qui essaye de trouver sa liberté à travers sa famille, son école, et une boîte de strip-tease. Il a été présenté à Cannes par l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion). Le film sortira le 6 juillet sur les écrans en France.



Le réalisateur Bruno Rolland et la comédienne principale Anne Azoulay seront à Rouen mardi 5 juillet à 20h pour animer un débat au cours d'une séance exceptionnelle en avant-première.