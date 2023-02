Musique. Damso, Pomme… Le festival Beauregard dévoile toute sa programmation

On connaît désormais tous les noms. Le festival Beauregard, prévu du 5 au 9 juillet 2023, a dévoilé la totalité de sa programmation. À commencer par le célèbre rappeur Damso, qui vient pour la première fois au festival. Il est prévu sur scène le vendredi 7 juillet.

Parmi les nouveaux noms, il y a aussi le groupe punk pop Royal Republic, dEUS et Alias, jeudi 6 juillet, ainsi que Lotti, fraîchement vainqueur de la John's session. Le vendredi 7 juillet, le festival aura l'honneur d'accueillir Pomme, nommée aux Victoires de la musique dans les catégories "Artiste féminine" et "Album de l'année", mais aussi The Haunted Youth, le groupe de rock Interpol, le rappeur francophone Hamza ou encore Perturbator.

Autres artistes : le fameux groupe de rock Nothing but Thieves, Fatoumata Diawara, que "M" avait fait briller lors de son passage sur scène lors de l'édition 2022, Bertrand Belin, Vladimir Cauchemar et enfin Irène Drésel et sa musique électronique. Ils sont prévus le samedi 8 juillet.

En clôture du festival, sur un dimanche 9 juillet qui affiche déjà complet avec Sting notamment, les organisateurs comptent sur la venue du rappeur PLK, la chanteuse Suzane, The Murder Capital et enfin Pedro Winter pour finir en beauté.

Quant à la billetterie, victime de son succès depuis la rentrée, il reste des places pour le jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juillet.

