Caen. Beauregard : quatre groupes en lice à la John's session

Darkpop, hip-hop, rock. Les styles musicaux des quatre finalistes de la John's session sont tous très différents. Jeudi 26 janvier, Dalhia, Lotti, Maddy Street et Metro Verlaine grimperont sur la scène du BBC à Hérouville-Saint-Clair pour espérer atteindre celle de Beauregard, au début de la saison estivale, et jouer sur la même scène que Sting, Shaka Ponk ou Louise Attaque. Tel est le principe de la John's session. En attendant cette soirée tremplin, Rachel Da Costa et Simon Scharzmarkt, alias Dalhia, nous en disent plus sur leur groupe havrais et cette soirée. Leur style darkpop, empreint de musique pop, s'inspire d'influences hip-hop, rock, cold wave et new wave.

Comment est né votre groupe ?

Rachel Da Costa : Au début, pour Dahlia, je travaillais toute seule avec un logiciel MAO. Je n'ai jamais apprécié jouer toute seule, j'aime vraiment le partage. Je cherchais un ou une musicienne pour m'accompagner. Avec Simon, on s'est rencontrés, le feeling passait bien. On a décidé de travailler ensemble, on a modifié l'esthétique du projet. On a une manière très précise de composer et de travailler la prod'. On fait tous les deux le travail de mixage, on crée chacun des morceaux, on met en commun, on maximise les chansons, les différents univers. On a chacun notre home studio.

Vous jouez de quels instruments ?

Rachel Da Costa : On est multi-instrumentistes. On a une boîte à rythme, des batteries, une guitare. Simon a toutes les batteries en live, et moi je fais les voix.

Simon Scharzmarkt : On a aussi un ordi avec les synthés.

Avez-vous déjà fait d'autres tremplins ?

Simon Scharzmarkt : Oui, on a fait les iNOUïS du Printemps de Bourges, qu'on a gagnés en Normandie en 2020. C'était une bonne expérience, et surtout un de nos premiers concerts. On a rencontré plein de professionnels, ça permet de s'entourer et puis d'avoir de la visibilité. Depuis, on tourne plutôt à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, mais en France aussi. On aime bien découvrir d'autres publics, d'autres ressentis, d'autres styles.

Connaissez-vous les autres participants ?

Simon Scharzmarkt : Oui, on connaît quasi tous les groupes, Lotti, Metro Verlaine. Maddy Street, on ne la connaît pas, mais ça ne saurait tarder. On est super contents de jouer jeudi, de partager la scène avec des gens que l'on apprécie. On n'est pas trop dans un esprit de gagne, on veut donner le plus beau show possible et on est heureux d'être là. On fait des styles très différents, donc il paraît difficile de mettre en compétitions les projets musicaux.

Pratique. John's session 2023, jeudi 26 janvier, à 20 heures au BBC d'Hérouville-Saint-Clair. Chaque groupe - Dalhia, Lotti, Maddy Street et Metro Verlaine - passera 30 minutes. Plus d'informations : 02 31 47 96 13.