Hop, une comédie cocasse qui ravira les plus jeunes

Robbie, un lapin vivant sur l’île de Pâques, n’a pas envie de succéder à son père, qui approvisionne toutes les familles en œufs de Pâques, et il décide de s’enfuir. Fred vient d’être mis à la porte de chez lui par son père qui lui reproche de ne pas travailler.



Mêler des personnages réels avec des personnages d’animation (lapins, oisillons, etc.) n’est pas nouveau, mais Tim Hill maîtrise parfaitement son art et les scènes de l’atelier de chocolat sont particulièrement extraordinaires. Malgré quelques longueurs et lourdeurs, on prend beaucoup de plaisir à suivre ces aventures cocasses qui ont pour thème le passage à l’âge adulte et le respect de ses rêves. Nul doute que les enfants feront un succès à cette jolie comédie.



Comédie américaine (2011) de Tim Hill, avec James Marsden (Fred O’Hare), Russell Brand (Robbie), Hugh Laurie (le père de Robbie), Kaley Cuoco (Samantha O’Hare), Hank Azaria (Carlos/Phil) (1 h 35).