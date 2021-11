Les quais bas rive gauche fermés

Pour éviter aux baigneurs et adeptes du farniente de “Rouen sur mer“de respirer les pots d’échappements des camions toute la journée, une barrière à a été installée en amont de la rampe du pont Corneille. En l’absence des amateurs de bronzette, le trafic est rétabli à partir de 22h30 jusqu’à 10h30 le lendemain matin. Aux complications routières engendrées par “Rouen sur mer”, s’ajoutent les restrictions de circulation entre les ponts Corneille et Jeanne d’Arc à l’occasion du lancement des Terrasses du jeudi dont la première s’est déroulée jeudi 30 juin, et du futur feu d’artifice du 14 juillet.

Le stationnement est également interdit sur les quais bas rive gauche jusqu’au 5 août, sauf pour les personnes à mobilité réduites.