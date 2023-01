Rouen. Les cliniques de l'Europe, Mathilde et Saint-Antoine changent de nom

Un nom unique pour trois cliniques de l'agglomération rouennaise, c'est ce qu'a souhaité le groupe Vivalto Santé, qui dirige les cliniques de l'Europe, Mathilde et Saint-Antoine. Désormais, les trois établissements réunis s'appellent les Hôpitaux privés rouennais. Ce changement de nom a plusieurs objectifs. Selon le groupe Vivalto Santé, il s'agit de "renforcer la complémentarité des parcours de soins entre ces trois établissements très proches les uns des autres, et affirmer le positionnement des Hôpitaux privés rouennais (HPR) sur le territoire normand".

Un seul et même nom pour trois cliniques

"Nos trois établissements disposent d'une offre de soins médico-chirurgicale complète et d'équipements de pointe. Cette nouvelle dénomination permet de rendre identifiables des parcours de soins complémentaires, coordonnés entre les établissements pour des prises en charge graduées de qualité sur le bassin rouennais", ajoute Delphine Chastan-Guigou, directrice générale du territoire Normandie.

Les Hôpitaux privés rouennais en chiffre

Dans son communiqué paru mercredi 26 janvier, le groupe Vivalto Santé rappelle quelques chiffres : "Les Hôpitaux privés rouennais (HPR) comptent 300 praticiens et 1 000 collaborateurs. Ils accueillent en moyenne 52 000 patients aux urgences et en soins non programmés chaque année et disposent, au total, de plus de 740 lits et places." Il précise également qu'"en 2022, en réponse à un besoin sur le plateau de Bois-Guillaume, les HPR ont ouvert une Unité de soins non programmés à la clinique Saint-Antoine, coordonnée par les équipes médicales (urgentistes) de la Clinique de l'Europe".