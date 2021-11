Cet été, ils aident les SDF

Ils sont nombreux, en ce soir d’été, à attendre place de l’Hôtel de Ville l’Autobus du Samu Social. Ils sont de tous âges, jeunes adultes, retraités, enfants, sans parler des tout-petits venus ici avec leurs parents.Ces hommes et ces femmes sont sans domicile ou ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoin. Certains sont dans la rue depuis des années, parfois trente ans.

Ils sont là pour quelque sandwichs à manger, des vêtements propres, des couvertures. “L’hiver, on parle souvent de l’aide qu’il faut apporter aux gens des rues mais ils en ont besoin l’été aussi. Seulement, nous n’avons pas toujours les moyens de continuer les maraudes durant la belle saison”, déplore Evelyne Dehut, présidente de L’Autobus.



Survivre durant l’été

Lorsque le petit camion arrive enfin, tout le monde se concentre devant les portes. “Cela fait presqu’un an que je viens avec mes trois enfants. Je ne peux pas payer mes factures et les nourrir”, avoue cette mère de famille. “Ils m’ont beaucoup aidé quand je suis arrivé à Rouen”, se souvient un jeune homme venu ce soir-là voir quelques amis. “Je suivais une formation mais comme je n’étais pas payé, je devais dormir dans des foyers et venir ici pour me nourrir.”

“Les jours où l’Autobus ne passe pas, on n’a rien à manger”, raconte un autre homme, à la rue depuis deux ans.

Les bénévoles ne se contentent pas de distribuer du pain. Ils sont là aussi pour écouter. “C’est dur de tenir moralement quand on vit dehors. Pouvoir parler aux bénévoles, avoir un contact avec d’autres personnes, c’est vital”. Aucune question n’est posée mais quand quelqu’un a besoin de parler, ils sont là. Ce soir ils sont quatre bénévoles à marauder, étudiants, retraités ou actifs. “Ils font ça avec le cœur”, glisse un SDF. Avec le temps, ils finissent par se connaître tous. Malgré son sourire, Dominique, bénévole depuis des années, est inquiet “Dimanche soir, ils étaient 120 sur l’ensemble de la tournée. Ils sont plus nombreux depuis quelques temps.” Le travail n’est pas près de manquer pour l’Autobus.