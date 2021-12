Sourire d’été aux Restos du coeur

En plus de l’aide alimentaire et vestimentaire aux “Gens de la rue”, les bénévoles des Restos du cœur organisent trois journées destinées à redonner le sourire et aider ces personnes à sortir de leur isolement.



Des journées de plaisir

“L’objectif de ces journées est de tisser des liens avec des personnes isolées et apporter aux familles un moment d’intimité où chacun peut se ressourcer, changer temporairement de cadre et mettre de côté les soucis durant la journée”, explique Benjamin Planchon, un des instigateurs du projet au sein de l’association. Une journée randonnée est organisée vendredi 29 juillet pour des personnes isolées, sur les chemins des potiers de Bourgtheroulde. A l’attention des familles, une journée est prévue le vendredi 5 août, à la base nautique du Lac de Lery Poses où minigolf et pédalo sont prévus pour les parents et les enfants. Enfin, une journée à Paris est programmée le vendredi 26 août. Elle sera partagée entre la visite du musée Branly le matin, et la coupe du Monde de football des sans-abri l’après-midi.