SPA de Pervenchères. Campagne d'adoption : plus de 500 chevaux et animaux de ferme recherchent une famille

Depuis son implantation en 2014 et son ouverture au public en 2016, le grand refuge de la Société protectrice des animaux (SPA) de Pervenchères, ne cesse de voir son nombre de protégés augmenter. Premier refuge national de la SPA spécialisé dans la prise en charge équine, le centre cherche des familles d'accueil et d'adoption pour ces animaux aux besoins particuliers. Une campagne de sensibilisation nationale a été lancée en septembre pour promouvoir l'adoption des équidés et des animaux de ferme.

Plus de 500 animaux

"Le seul mulet qui restera à la mode" ou encore "Adoptez le seul sprinteur qui ne court pas après les médailles", peut-on lire sur certaines affiches de la dernière campagne de la SPA. Un peu d'humour pour mettre en avant une réalité : le refuge de Pervenchères déborde. Plus de 500 animaux sont actuellement accueillis sur le site de 75 hectares, sécurisé grâce à 40 km de clôtures. La moitié des résidents sont des animaux de ferme : cochons, chèvres, moutons… Dans le centre, environ 140 chevaux attendent de trouver une nouvelle famille."Nous n'avons pas vocation à être un sanctuaire, les animaux sont de passage ici", rappelle Stéphanie Girard, responsable du grand refuge.

Ecoutez ici : Stéphanie Girard, responsable SPA Pervenchères Impossible de lire le son.

La SPA recueille de nombreux animaux ayant subi des traumatismes. Ils arrivent au refuge suite à des saisies vétérinaires ou des sorties d'enquête. Bien souvent, les équidés sont concernés par des faits de négligence (manque de vermifuge, de foin, de parage ou encore de dentisterie). Si pour l'instant 70 % des adoptions se font dans l'Ouest, la SPA de Pervenchères compte bien agrandir son territoire d'adoption. Le refuge souhaite aussi faire évoluer son image auprès du grand public. Deux parcours permettent aux visiteurs de voir les animaux : un de 900 m et le second de 2,5 km. Si le centre souhaite sensibiliser au bien être animal, il a du mal à accepter d'être qualifié de parc animalier.

Pour accueillir un mouton, la SPA recommande de posséder entre 500 et 1 000 m2 de terrain. - SPA 61

Adoption ou accueil

Depuis fin 2020, la SPA de Pervenchères a ouvert la prise en charge par famille d'accueil pour les animaux de ferme et les équidés (ânes, chevaux, poneys). La famille d'accueil définitive reçoit l'animal, en échange, la SPA prend en charge les coûts liés à la santé de l'animal. "Bien souvent, ce sont des frais importants donc ça rassure les familles de savoir qu'elles n'auront pas à s'en acquitter", précise la responsable du grand refuge.

Le refuge accueille de nombreux animaux de la ferme comme ici des oies cygnoïdes. - PA 61

Autre possibilité : l'adoption. Les animaux peuvent être adoptés à condition de répondre à certains critères. Près de 1 500 équidés ont déjà trouvé leur nouvelle famille depuis 2016, soit près de 130 par an. Les conditions d'accueil ou d'adoption sont les suivantes :

2 500 m 2 de terrain pour un âne ou un poney

de terrain pour un âne ou un poney 5 000 m 2 pour un double poney

pour un double poney 1 hectare pour un cheval et 1,5 hectare pour deux chevaux

de 300 à 500 m 2 pour les caprins (chèvres, bouc)

pour les caprins (chèvres, bouc) de 500 à 1 000 m 2 pour les moutons

pour les moutons 1 500 m2 pour les cochons

Autre condition : des clôtures sécurisées et de grande taille

La SPA recommande de posséder un terrain de 1 500 m2 pour accueillir un cochon de compagnie. - SPA 61

À noter que les chevaux de la SPA, pour la prise en charge en famille d'accueil, sont âgés de plus de 20 ans. Pour les ânes et les poneys, la moyenne d'âge est de 25 ans. Sachant qu'un âne a une espérance de vie de 40 ans.

La SPA recommande de posséder un terrain d'un hectare pour adopter un cheval. - SPA 61