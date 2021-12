La Musée National de l'Education a un centre de ressources tout neuf

Rouen accueille le Musée national de l’éducation depuis 1980. Mais la “Maison des 4 fils Aymon”, son centre d’exposition, ne pouvait suffire pour la conservation des 900 000 documents qui se rapportent à l’histoire de la pédagogie et de l’éducation en France, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours.



Jeu de cartes pour Louis XIV et lettres de Charles Baudelaire

Cette collection de documents, unique en Europe, a trouvé sa place rue de Bihorel. C’est là qu’a été installé le centre de ressources et de recherche du Musée de l’éducation, qui a été inauguré jeudi 7 juillet. Près de cinq siècles d’histoire se partagent les 5 628 m2 que compte ce centre. Il s’y cachent de véritables trésors, comme ce jeu de cartes, créé pour apprendre l’histoire de France au futur Louis XIV ou ces lettres écrites par Baudelaire à sa mère. Comme le faisait remarquer Patrick Dion, directeur général du Centre national de documentation pédagogique (CNDP), “cette nouvelle structure n’est pas seulement un conservatoire, il est aussi un outil de recherche ouvert, entre autre, aux étudiants et chercheurs étrangers. Dotée de 2 600 m2 de réserves, elle offre une salle d’étude de 200 m2, ainsi qu’une salle de conférence.