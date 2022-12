Métropole de Rouen. Concours Créactifs : qui sont les huit lauréats ?

L'innovation et l'audace sont au cœur du concours Créactifs organisé par la Métropole Rouen Normandie. Lors de la remise des prix qui s'est déroulée mardi 13 décembre au bar associatif La Base à Rouen, huit lauréats ont été récompensés. Ils ont été désignés par le jury et ont été soutenus financièrement par la Métropole, le Crédit Agricole et le Centre des jeunes dirigeants de Normandie (CJD).

Deux projets à Elbeuf récompensés

Parmi les candidats sélectionnés par le jury pour cette 14e édition du concours Créactifs, le premier prix a été attribué à la rouennaise Marie Dugord. La Métropole Rouen Normandie lui a attribué 5 000 euros ainsi qu'une prime de 1 500 euros car son projet s'inscrit dans un Quartier prioritaire de la Ville, et 3 000 euros du Crédit Agricole. Elle a créé une association nommée Inser'Génér'Action qui a pour objectif de remettre en état l'école Immaculée Conception d'Elbeuf pour créer un habitat inclusif à destination des personnes isolées ou en situation précaire. "Avec ma sœur Clémence, on travaille depuis plus de deux ans sur ce projet. Nous sommes vraiment très contentes. Nous sommes reconnaissantes de voir que l'on nous suit dans notre aventure."

Le second projet à avoir retenu l'attention du jury est celui de Marie Laverdure, Saint-Aubinoise, avec son association Renaitre, la recyclerie. Elle a obtenu 5 000 euros de la Métropole Rouen Normandie, 2 500 euros de prime complémentaire Quartier prioritaire de la Ville et 1 000 euros de prime Transition sociale et écologique. Le but de Marie Laverdure : ouvrir une ressourcerie à Elbeuf pour permettre l'achat de seconde main dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance. "On avait déjà répondu aux appels à projets d'autres structures mais jusqu'alors on n'avait pas eu de réponse. Et donc le fait d'obtenir ces subventions, ça valorise notre travail", confie la lauréate.

Des initiatives rouennaises remarquées

Yohann Poher, créateur de la plateforme digitale Leizup, a lui aussi été récompensé lors de la remise des prix du concours Créactifs. Il bénéficie de 5 000 euros de la part de la Métropole Rouen Normandie. "Leizup permet aux habitants et aux nouveaux arrivants de faire des rencontres amicales et de s'intégrer socialement sur un territoire. C'est la contraction de loisirs qui se dit leasure en anglais et up qui signifie augmenter. En fait ça signifie : augmente tes loisirs" , relate Yohann Poher. "Ça va nous aider à nous faire plus connaître auprès des habitants et de s'étendre."

Isaline Mary a reçu 3 000 euros de la Métropole Rouen Normandie. Avec son associé Djafar Lofeka, ils ont eu l'idée de lancer leur entreprise nommée Lofeka. "L'idée est venue d'Isaline. Moi, je suis d'origine congolaise et j'ai la peau noire. Depuis toujours, j'ai des problèmes de peau, notamment de sécheresse et donc il est difficile de trouver des produits adéquats. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer nos propres produits cosmétiques à destination des hommes noirs", raconte Djafar Lofeka.

Quatre autres projets lauréats

Guillaume Labeyrie est Rouennais. Avec son projet "Le climat chez vous", il a obtenu 2 000 euros de la Métropole Rouen Normandie, 2 000 euros de prime Transition sociale et écologique et 2 000 euros du Centre des jeunes dirigeants. Au départ, c'est l'aventure de deux amis. À travers un périple de 3 000 kilomètres à vélo pendant 14 semaines au départ de Nice fin janvier 2023, ils souhaitent sensibiliser les communes françaises à l'écologie. Ils proposeront aussi des spectacles de magie dédiés au climat.

Alix Bernal lui, a créé l'association étudiante INSA Rouen Racing. Il a reçu 5 000 euros de la Métropole Rouen Normandie et 2 500 euros du centre des jeunes dirigeants. Son projet : la conception et la fabrication d'un monoplace de course électrique. Le Bourdenysien Alexandre Vilain lui, a bénéficié de 5 000 euros de la Métropole Rouen Normandie et une prime du Centre de jeunes dirigeants de Normandie de 1 500 euros pour une adhésion d'un an au CDJ. Il a repris la boulangerie familiale Vilain et l'a transformée en Société coopérative de production (SCOP). Il y propose aussi des produits locaux.

Nina Havin a quant à elle obtenu 3 000 euros de la Métropole Rouen Normandie avec sa société de production musicale indépendante. Elle souhaite rendre accessible la musique au plus grand nombre.