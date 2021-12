Fécamp fière des ses Terre-Neuvas

Nichée au pied des plus hautes falaises de la côte d’Albâtre, Fécamp vit au fil de l’eau. Ancienne grande cité du duché de Normandie, la ville fut, jusque dans les années 1970, un grand port morutier avant de devenir port de plaisance. Aujourd’hui, les bassins sont occupés par la flottille des petits chalutiers, les vieux gréements et les bateaux de loisirs. Le long des quais, les anciennes demeures des armateurs côtoient les maisons de matelots en briques et silex. Fécamp, Ville d’Art et d’Histoire, a réussi le pari de permettre au public de découvrir son passé prestigieux tout en se tournant vers l’avenir.



A visiter. Le Musée des Terres-Neuvas qui présente la grande aventure des marins fécampois. Ils partaient de longs mois pêcher la morue dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. Egalement, l’Abbatiale de la Sainte-Trinité, des XIIe et XIIIe siècles, témoigne du prestige de Fécamp à l’époque des Ducs de Normandie. Le Palais Bénédictine, palais hors du commun, abrite la distillerie et les caves où est élaborée la liqueur Bénédictine mais aussi un musée d’art sacré et d’art moderne. Le Musée Découverte du Chocolat “Sur les traces du Cacao”.