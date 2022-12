Flers. Plus de 5 000 kg de nourriture récoltés pour la collecte alimentaire de Solidarité Bocage

La collecte alimentaire organisée par l'association Solidarité Bocage vendredi 25 et samedi 26 novembre a permis de recueillir 5 268 kg de nourriture. Au total, 98 bénévoles et 10 membres de l'association des Scouts et des Guides de France de Flers ont participé à l'opération. Cette collecte va bénéficier à 350 familles vivant dans le bocage ornais, soit à 725 personnes. Les dons ont été, à 184 kg près, similaires à 2021.

De nouvelles collectes prévues

Solidarité Bocage sera présente samedi 10 et dimanche 11 décembre sur le marché de Noël de Flers. La collecte se poursuit aussi pour ceux et celles qui souhaitent apporter des denrées tous les mardis et vendredis matin au local de l'organisme, situé ZA de la Blanchardière à Flers.

Pour rappel, l'association assure 43 semaines de distribution par an, le mardi et le vendredi après-midi.