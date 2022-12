Orne. Découvrez les marchés de Noël dans le département

Noël, ses gourmandises, ses lumières et bien souvent ses flocons de neige. Un événement magique célébré par de nombreuses communes ornaises. À l'approche du 25 décembre, les marchés et les animations se multiplient sur le territoire. Voici une liste des rendez-vous à ne pas manquer au plus près de chez vous.

Quelques marchés de Noël :

Vendredi 2 décembre

• Bazoches-sur-Hoëne

Samedi 3 décembre

• Sainte-Marguerite-de-Carrouges, de 10 heures à 18 heures salle de la mairie

• Montabard, de 10 h 30 à 18 heures, espace culturel les Colonnes

• Perrou, de 10 heures à 20 heures

• Bellême, de 12 heures à 20 heures, place de l'Europe



• Saint-Ouen-sur-Iton, dès 17 heures

• Athis-Val-de-Rouvre, de 11 heures à 20 heures

• Le Pin-la-Garenne, de 8 heures à 19 heures, salle Beaulieu



• Flers, de 14 heures à 19 heures, Château

Dimanche 4 décembre

• Athis-Val-de-Rouvre, de 10 heures à 18 heures au gymnase

• Saint-Pierre-d'Entremont, dès 10 h 30

• Bellême, de 12 heures à 20 heures, place de l'Europe

• Perrou, de 10 heures à 20 heures

• Flers, de 11 heures à 18 heures, Château

Mercredi 7 décembre

• La Ferté-Macé

Jeudi 8 décembre

• Damigny, de 14 heures à 18 heures, La Rimblière

Vendredi 9 décembre

• Damigny, de 14 heures à 18 heures, La Rimblière et à 16 heures à l'école Jean-Monnet

• Putanges-le-Lac, de 17 heures à 20 h 30, Résidence Pierre-Noal

• L'Aigle, de 18 heures à 20 heures, parking de la mairie

Samedi 10 décembre

• Flers, de 14 heures à 19 heures, Château

• Damigny, de 14 heures à 18 heures, La Rimblière

• Bellême, de 11 heures à 20 heures, place de l'Europe



• Le Pin-au-Haras, de 10 heures à 21 heures

• L'Aigle, de 10 heures à 20 heures, parking de la mairie

• Rabodanges, K-Rabo, dès 11 heures

Dimanche 11 décembre

• Mâle, de 11 heures à 17 heures

• Damigny, de 14 heures à 18 heures, maison de retraite La Rimblière

• Flers, de 11 heures à 18 heures, Château

• Bellême, de 11 heures à 20 heures, place de l'Europe

• Le Pin-au-Haras, de 10 heures à 18 heures

• Le Renouard, de 9 heures à 17 heures, mairie

• Longny-les-Villages, de 8 heures à 17 heures, salle des fêtes Moulicent

• L'Aigle, de 10 heures à 18 heures, parking de la mairie

Mercredi 14 décembre

• La Ferté Macé, de 14 heures à 20 heures, place Leclerc

Vendredi 16 décembre

• Lougé-sur-Maire, de 17 heures à 21 heures, rue de la mairie

• Argentan, de 16 heures à 21 heures, place Saint-Germain



• Domfront-en-Poiraie, de 16 heures à 22 heures, place Saint-Julien

Samedi 17 décembre

• Le Mêle-sur-Sarthe, de 14 heures à 19 heures

• Argentan, de 10 heures à 21 heures, place Saint-Germain

• Domfront-en-Poiraie, de 10 heures à 20 heures, place Saint-Julien

• Bagnoles-de-l'Orne, de 15 heures à 21 heures, Centre d'activités de Bagnoles

• Soligny-la-Trappe, de 9 heures à 18 heures, Salle polyvalente

• Flers, de 14 heures à 19 heures, Château

Dimanche 18 décembre

• Argentan, de 10 heures à 18 heures, place Saint-Germain

• Domfront-en-Poiraie, de 10 heures à 18 heures, place Saint-Julien

• Bagnoles-de-l'Orne, de 10 heures à 17 heures, Centre d'activités de Bagnoles

• Vimoutiers, de 10 heures à 18 heures, Hall du Pays d'Auge

• Flers, de 11 heures à 18 heures, Château



Quelques activités en parallèle :

• Argentan, mercredi 7 décembre, mini lab pour enfants, flocage Noël, mugs, badges, tee-shirts, de 14 heures à 16 heures, Médiathèque François-Mitterrand

• Sées, samedi 10 décembre, musique traditionnelles "à la venue de Noël" à 21 h 30 en l'église Saint-Martin

• Hauterive, vendredi 16 décembre, contes et histoires, de 18 h 30 à 21 h 30, à la salle des fêtes

• Gâprée, Samedi 17 décembre, concert gospel à l'église, père Noël, goûter à la salle communale

• Sées, dimanche 18 décembre, spectacle pour enfants, à 14 heures au centre polyvalent

• La Ferté-Macé, lundi 19 décembre, atelier création de bougies dès 10 ans, à 16 heures, au centre socioculturel Thérèse-Leinturier

• Briouze, 22 décembre, spectacle enfants, à 15 heures, à la mairie