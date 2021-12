Seine : 39 sites de restauration des berges

Créé en 2003 par la région Haute-Normandie, le GIP Seine-Aval intervient dans l’étude, la protection et la mise en valeur du territoire de l’estuaire de la Seine. “Il coordonne l’ensemble des études scientifiques sur la Seine et répond aux questions des habitants à propos de la situation des sédiments ou encore de la reproduction des poissons”, explique Nicolas Mayer-Rossignol, son président.

Le GIP sort de l’ombre

Autrefois, réservé aux “aménageurs” des berges de la Seine, comme les grands ports, le site web est aujourd’hui rendu public et accessible à tous pour s’informer en temps réel sur la progression des travaux, près de chez soi.