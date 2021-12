Baseball : Place aux play-offs pour les Huskies

Dimanche 24 juillet, à l’extérieur, les Huskies ont affronté les Cougars de Montigny pour le dernier match de la saison régulière. Dans leur lancée du Challenge de France, remporté avec brio, les Rouennais n’ont pas fait de détail face au bon dernier du classement : double victoire, 15 à 2 puis 13 à 2.

Avant les play-offs, le classement est le suivant : 1er Savigny, 2e Sénart, 3e Rouen, 4e Montpellier, 5e Pessac, 6e Toulouse, 7e Paris Université Club et 8e Montigny, qui n’a gagné aucun match.

Le 27 août prochain, après une petite pause dans le calendrier, les premières rencontres des play-offs opposeront les 3e, 4e, 5e et 6e pour les barrages.

Les Huskies affronteront donc Toulouse à trois reprises et tenteront de récupérer une place pour la demi-finale, contre Sénart. Les cinq matchs de chaque rencontre du dernier carré débuteront le 10 septembre. Pour les Rouennais, l’objectif est clair : décrocher la couronne de champions de France.

(Photo Romain Flohic)