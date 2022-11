Justice. Deux femmes attendues aux assises de Seine-Maritime pour avoir tué et démembré un homme

Deux amies seront jugées à partir de lundi 14 novembre par la cour d'assises de Seine-Maritime pour s'être concertées afin de tuer et démembrer en 2018 le concubin de l'une d'elles, dont le corps avait été retrouvé dans différents sacs-poubelles en bord de Seine. Une autre amie sera également sur le banc des accusées pour n'avoir pas empêché la commission de ce crime dont elle avait connaissance.

Découverte macabre

L'enquête a démarré par la découverte le 4 novembre 2018 par la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen d'une bâche renfermant un buste non identifié en bord de Seine, en amont de Rouen. L'ADN de Sliman Amara, dont la disparition n'avait pas été signalée, est mis en évidence avant qu'un mollet humain, une main et une tête soient découverts lestés de pierres dans d'autres sacs-poubelles à différents niveaux de la Seine autour de Rouen. Au même moment, des communications téléphoniques de la compagne de Sliman Amara, Céline Vasselin, mettent les enquêteurs sur la piste de l'entourage de la victime. Interpellée le 8 novembre au domicile du couple au Petit-Quevilly, près de Rouen, cette esthéticienne de 35 ans a reconnu avoir fait ingérer des anxiolytiques à M. Amara pendant le dîner du 3 novembre avant qu'une de ses clientes et amie, Jessica Adam, présente ce soir-là, ne porte les premiers coups de feuille de boucher à la gorge de son concubin endormi.

Placée en garde à vue à son tour, Mme Adam, née en 1983, a reconnu ces faits, ainsi qu'un autre coup de couteau porté à la gorge quelques instants plus tard, M. Amara étant toujours en vie après l'attaque initiale. Une fois le décès de la victime constaté, les deux femmes ont transporté le corps de M. Amara dans la cave afin de le démembrer. Le soir même et le lendemain, toutes deux ont effectué plusieurs expéditions afin de disséminer les différentes parties du corps dans le fleuve. L'enquête a permis de reconstituer que Céline Vasselin et Jessica Adam avaient effectué les jours précédant le meurtre, dans des magasins d'accessoires et de bricolage, des achats de matériel, bâches, scotch, cordes, scie, masse etc.

Deux autres personnes impliquées

La mère de Mme Vasselin et l'une de ses meilleures amies ont également été poursuivies pour ne pas avoir empêché le crime, pourtant porté à leur connaissance. La mère, décédée en 2020, n'est plus poursuivie mais la troisième femme devra également comparaître. Selon Mme Vasselin, le père de son fils se montrait violent notamment sous l'effet de l'alcool. Son entourage a témoigné des violences subies au sein du couple et de la peur que lui inspirait son compagnon. Quant à Mme Adam, elle a, selon son avocat, vécu une jeunesse violente. Toutes deux n'avaient jamais été condamnées par la justice et comparaîtront sous mandat de dépôt. Elles encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.

Avec AFP