Normandie. La région "la plus séduisante" d'Europe

La Normandie a été primée mardi 8 novembre, à Londres. Lors de la remise des Wanderlust Travel Awards, la plus grande cérémonie de récompenses touristiques britannique, la région a été reconnue "région la plus séduisante d'Europe". Plus de 50 000 personnes ont participé à ce vote, dont 60 % de Britanniques et 40 % de personnes du monde entier.

Ce sont les équipes de Normandie tourisme, l'agence d'attractivité touristique de la région qui sont allées récupérer le prix. C'est la première région française à recevoir ce prix, depuis sa création il y a 21 ans. "Les Britanniques, c'est un marché qu'on n'a jamais lâché", explique Ben Collier, de Normandie Tourisme. Et ça a marché, les touristes du Royaume-Uni sont venus en force cette année. Il conclut : "Cela prouve que les Anglais ont envie de Normandie."