Normandie. Tourisme : un "très bon" mois de juillet pour la région

Le mois de juillet est fini et c'est le moment de tirer un bilan chiffré pour le tourisme. Pour la région Normandie, cela a été un "très bon mois", d'après Normandie Tourisme, qui a enregistré un quart de nuitées en plus par rapport à juillet 2021. Deux facteurs ont particulièrement aidé, estime l'agence de tourisme en Normandie. Le premier, sans surprise, est la météo. C'est en tout cas le facteur de succès noté par presque neuf professionnels du tourisme sur dix. On a eu chaud dans la région, mais parfois un peu moins qu'ailleurs en France. Les touristes sont notamment venus d'île de France, de Normandie et des Hauts-de-France. Le second facteur est la présence, et donc le retour des vacanciers étrangers. Le nombre de nuitées occupées par des touristes internationaux a presque doublé par rapport à l'an dernier. Dans le top 4 des nationalités, on trouve les Belges, les Néerlandais, les Allemands et les Britanniques.

Le mois d'août devrait être bon. C'est en tout cas ce qu'estiment six professionnels du tourisme sur dix.

Il reste quand même des incertitudes. Elles sont liées aux réservations de dernière minute, au prix des carburants, à la baisse du pouvoir d'achat ou encore à la possible reprise de la crise sanitaire.