Rouen. Les Cafés de l'Emploi, l'insertion professionnelle conviviale

Une fois par mois, le restaurant La Fabrik, situé sur les quais rouennais, accueille Les Cafés de l'Emploi, association créée en 2011, aidant à l'insertion professionnelle. Une dizaine d'entreprises telles que Veolia, le Groupe Guéret (propriétaire de La Fabrik), la Caisse d'Épargne ou encore des services publics comme la gendarmerie, se sont déplacés en ce samedi 5 novembre au matin, concernés par la proximité avec de potentiels futurs employés. Danièle Gaval, présidente de l'association depuis juillet 2022 et bénévole depuis 2015, accorde de l'importance à ces rencontres chaleureuses autour d'un café. Pour cette ancienne DRH d'entreprise, "c'est un rendez-vous convivial, on enlève toutes les barrières. On arrive à redonner confiance aux candidats avec ces échanges directs. Peu importe le niveau ou les diplômes de chacun, le principal, c'est l'envie de la personne d'avancer dans une entreprise". Jérémie Bouleux, responsable recrutement à la Caisse d'Épargne Normandie, rejoint la présidente de l'association sur la question de la proximité, l'un des éléments de l'image de marque de la Caisse d'Épargne.

La question du handicap

au cœur des Cafés de l'Emploi

"L'idée, c'était aussi de participer à la rénovation de notre marque employeur, à savoir une volonté d'être cohérent entre notre image de proximité et nos recrutements. On veut pouvoir faire connaître ces métiers à un public qui ne viendrait pas spontanément." À quelques jours de la semaine du handicap, qui débute le lundi 14 novembre, Sadia Ghadrane, chargée des candidats en situation de handicap dans l'association, insiste sur le fait que les entreprises doivent être sensibilisées à la thématique, "être accompagnées sur les étapes du recrutement, aménager et adapter les emplois en fonction des handicaps, et cette semaine du handicap va justement mettre en lumière toutes ces problématiques sur lesquelles on peut travailler".

Les rencontres des Cafés de l'Emploi se tiennent un samedi par mois à La Fabrik, restaurant situé Espace des Marégraphes à Rouen. Les prochains rendez-vous auront lieu le 10 décembre 2022, le 7 janvier et le 11 février 2023. À vos CV !