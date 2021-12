La Haute-Normandie gagne 16 nouvelles agglomérations

L'INSEE vient de publier un communiqué : la Haute-Normandie s'enrichit de 16 nouvelles agglomérations, par rapport à 1999. Par ailleurs, sept anciennes agglomérations ont fusionné avec leurs voisines.

Une augmentation de Haut-Normands vivant dans une agglomération.

La population urbaine de la région ne cesse de croître. Elle regroupait quelque 1 266 428 habitants en 2007, soit 40 000 personnes de plus par rapport à l'année 1999. Actuellement 7 Haut-Normands sur 10 habitent dans une agglomération urbaine.

Les villes, dont Rouen, s'étalent donc de plus en plus. L'agglomération rouennaise repousse toujours plus loin les limites de son territoire et englobe aujourd'hui 51 communes, contre 30 en 1999, soit près de 244 745 habitants. Aujourd'hui les unités urbaines de Rouen et d'Elbeuf ont fusionné pour n'en faire plus qu'une.

Il apparaît que Rouen et Le Havre demeurent les deux plus grandes agglomérations qui, à elle deux, concentrent plus de la moitié de la population régionale.

Enfin, cette étude de l'INSEE révèle que sur les 22 régions métropolitaines, la Haute-Normandie se situe à la 9e places.

(Sources INSEE Haute-Normandie)