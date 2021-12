Oissel : cérémonie de sortie pour les élèves de l'école nationale de police

Le temps était au beau fixe pour ce dernier jour à l'Ecole de Police de Oissel. Pendant un an, que ce soit les élèves gardiens de la pays ou les cadets de la république y ont suivi des cours. En ce vendredi 29 juillet, ils étaient 187 élèves gardiens de la paix, et 51 cadets de la république, à former les rangs, en présence de Florence Gouache, la sous-préfète.

Cette cérémonie de sortie, est le couronnement d'un an de travail, pour les élèves gardiens de la paix qui sont arrivés là après avoir été reçu au concours national. "Nous avons des cours de droit, nous faisons du sport aussi bien sûr, nous apprenons les différents gestes techniques que nous utilisons lors des interventions professionnelles." commente Baptiste Pillière, major de la promotion de élèves gardiens de la paix à l'école de Oissel. Ce qui a attiré ce jeune homme originaire de Picardie, âgé de 26 ans, vers le métier de gardien de la paix, c'est "la possibilité de faire un métier utile à nos concitoyens." Emilie Spinetta, 24 ans, et vice-major de l'école nationale de oissel a quant à elle choisi ce métier pour la diversité des missions, "et être au plus proche des victimes pour les aider."

Dans les rangs, reconnaissables à leur casquette bleue-marine, ils étaient 51 cadets de la république à défiler et à chanter la marseillaise. Issus des départements du Calavados, de l'Eure, de Loire, de l'Oise, de l'Orne, de la Sarthe et de la Seine-Maritime, ils ont également suivi une formation de 12 mois et pourront désormais travailler dans des commissariats de sécurité publique.

Tous rejoindront, dès septembre prochain, leur lieu d'affectation.