Rouen : un conducteur ivre refuse d'obtempérer

Il est presque 3h, ce matin, lorsqu'une équipe de la BAC, en patrouille sur Rouen, repère ce conducteur manifestement ivre, qui refuse de s'arrêter à leur demande. Il s'engage même sur l'A28, en direction de Buchy, pour leur échapper. Il sort de l'autoroute, direction Buchy. Sur la D219 la voiture fait des embardées et manque ainsi de percutter plusieurs véhicules. Pour l'arrêter, la police est contrainte d'installer un dispositif d'interception de véhicule automobile, qui provoque une crevaison lente des pneus, obligeant le conducteur à ralentir et s'arrêter un peu plus loins. La course se termine ainsi dans le village de Sainte Croix sur Buchy. Le conducteur, né en 1965 et résident à Bihorel, ne voulait pas être pris par la police car il se savait ivre. Ce que confirme le contrôle : il avait 1,6g d'alcool par litre de sang. Il est actuellement en garde à vue.