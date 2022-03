Agglo rouennaise : ils conduisaient en état d'ivresse

Lundi 24 octobre, une voiture de Police secours a été requise, à Déville-Lès-Rouen, rue Jules Ferry, pour un accident de la circulation. Il était 21h40, lorsque deux véhicules se sont percutés de front. L'accident a eu lieu à l'intersection de la rue de la République et de la rue Jules Ferry. Après avoir grillé un feu rouge, le premier véhicule est allé heurter le second. Le conducteur en faute a reconnu les faits. Par ailleurs son haleine sentait fortement l'alcool et il s'exprimait avec difficulté. Il a reconnu avoir consommé une demi de vin rouge, ce qu'a confirmé le test d'alcoolémie : il avait près de 1,12 gramme d'alcool par litre de sang.

Un peu plus tard, vers 23h40, le même jour, la brigade anti-criminalité, est appelée pour interpeller des individus qui dégradent une voiture, stationner sur le parking d'un magasin, à Maromme. Les deux hommes sont interpellés, dans leur voiture, rue des Belges. Le conducteur, âgé de 23 ans et résidant à Notre-Dame de Bondeville, tenait des propos incohérents. Il avait 2,44 grammes d'alcool par litre de sang. Le passager était dans le même état que lui.

Enfin, mardi 25 octobre, vers 2h25, une patrouille de police secours, lors d'un contrôle routier, a interpellé un conducteur, boulevard de la Marne, à Rouen. Agé de 20 ans, habitant Isneauville, celui avait pris le volant avec 0,94 gramme d'alcool par litre de sang.