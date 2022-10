Concours. Miss Normandie : qui sont les candidates caennaises ?

Vendredi 21 octobre, Miss Normandie 2022 sera élue, pour succéder à Youssra Askry. L'élection aura lieu au Carré des Docks du Havre.

Elles étaient 80 à se présenter fin août devant le jury. Désormais, elles ne sont plus que douze jeunes femmes à pouvoir espérer devenir Miss Normandie 2022.

Parmi elles, trois sont originaires de Caen.

Perrine Prunier a 23 ans et vient de terminer son master de droit à Caen, avec pour objectif de devenir commissaire de police. La jeune Caennaise, qui a déjà participé l'an passé au concours Miss Normandie, a voulu retenter sa chance : "C'est une expérience tellement intense, qui m'a fait prendre en confiance, que j'ai eu envie d'essayer de nouveau." Arrivée 3e Dauphine l'année dernière, Perrine Prunier espère avoir "une meilleure place".

Fanny Jin a 24 ans, elle est en dernière année de master finance entreprise et contrôle de gestion à Toulon. "J'aimerais devenir analyste financière, j'ai toujours aimé les chiffres", sourit la jeune femme.

En participant à ce concours, Fanny Jin se lance un véritable challenge. "J'avais envie de changement, de dépasser mes limites, me découvrir et vaincre ma timidité."

Liza Delaunay, 24 ans, est chargée de communication et de contenus dans les assurances, après avoir obtenu un master en marketing et communication à Caen. C'est une amie qui l'a inscrite au concours. "J'étais très étonnée quand j'ai reçu un mail du Comité comme quoi j'étais convoquée au casting, mais j'ai décidé d'y aller", confie Liza Delaunay. "Je me suis dit que ce serait une belle expérience de vie et que ça m'aiderait à prendre confiance en moi."

