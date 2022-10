Miss Normandie. Ultime semaine pour les candidates avant l'élection au Havre

C'est la dernière ligne droite pour les douze candidates à l'élection de Miss Normandie : elles arriveront mercredi 19 octobre au Donjon St-Clair, près du Havre (Seine-Maritime). Vendredi 21 jusqu'à 20 heures, chacun pourra voter par SMS pour sa Miss préférée, la candidate plébiscitée sera qualifiée parmi les finalistes.

Puis la soirée débutera au Carré des Docks, à guichets fermés, sur le thème "Gatsby le magnifique". Le public en salle pourra voter jusqu'à l'entracte. Les cinq candidates qui auront le plus de suffrages et celle sélectionnée grâce au vote par SMS seront soumises à un jury présidé par la Normande Amandine Petit, Miss France 2021. On saura vers 23 h 45 qui va succéder à Youssra Askry, actuelle Miss Normandie.

Dès samedi 22 octobre après-midi, la nouvelle Miss Normandie sera en dédicaces aux Docks Vauban du Havre. Dimanche 23, elle sera à Caen, au Festival de l'Excellence normande, avant de s'envoler pour la Guadeloupe, où elle préparera l'élection de Miss France 2023. Celle-ci aura lieu le 17 décembre à Châteauroux (Indre).

Les douze candidates à l'élection de Miss Normandie 2022.

