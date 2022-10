Le Havre. Candidate à Miss Normandie le jour, aide-soignante la nuit

Ce sont deux inscriptions discrètes, dans le creux des poignets. "Papa et Maman en allemand", précise Amandine Hauchecorne, un brin embarrassée. La jeune femme de 23 ans porte ces tatouages depuis sa majorité. Une particularité qui l'avait, jusqu'ici, empêchée de se présenter à Miss Normandie. "Je me suis même renseignée pour voir comment les retirer", poursuit cette native du Havre, candidate de la promo 2022. Cette année, le règlement du concours Miss France a en effet évolué, et les tatouages ne sont plus éliminatoires. "C'est bien que l'on nous prenne comme on est, les tatouages font partie de la société", estime Amandine Hauchecorne.

Amandine Hauchecorne, âgée de 23 ans, est née au Havre. Elle jouera à domicile pour l'élection de Miss Normandie.

"Les répétitions, c'était intense"

Cette aide-soignante est la seule Havraise à figurer parmi les douze candidates de l'élection régionale. Vendredi 21 octobre, elle jouera donc à domicile, sur la scène du Carré des Docks. "Je ne sais pas si c'est une force ou non. Sur les 2000 personnes dans la salle, certaines auront peut-être envie de voter pour moi car je suis du Havre. Mais c'est la Normandie tout entière que l'on devra représenter." Être au cœur des attentions, la jeune femme en a l'habitude grâce au mannequinat, qu'elle pratique depuis son adolescence. "Mais c'est très différent. Dans les agences, il s'agit de mettre en avant un produit, une marque. Il y a un jeu de regard, avec souvent les traits fermés. Pour les Miss, je dois apprendre à sourire !", estime Amandine Hauchecorne.

Le regard, la posture, la gestuelle, les chorégraphies… Elle a travaillé intensément tous les détails lors d'un premier week-end de répétitions avec ses camarades de promo, en septembre. "C'était intense. Je ne m'attendais pas à un niveau aussi élevé. Les pieds et le dos ont bien travaillé", sourit la Havraise, qui redoute aussi la prise de parole en public.

Elle entend mettre en avant son caractère bienveillant. "C'est la base de mon travail d'être à l'écoute des gens que je ne connais pas." La soignante travaille à temps partiel, en diabétologie, à l'hôpital Monod, de 20 h 45 à 6 heures. "La nuit, c'est un peu plus calme et il y a une ambiance de confiance que j'apprécie beaucoup, avec ma binôme infirmière." La jeune carrière de cette ancienne étudiante de l'Ifsi Mary Thieullent a été marquée par la crise de la Covid. Elle faisait partie des renforts sanitaires déployés en Guadeloupe en septembre 2021. "J'y ai constaté une grande différence de moyens avec la métropole." Son métier social, en plus de son prénom, rappelle une certaine Amandine Petit, Miss France 2021. Mais c'est Iris Mittenaere, élue en 2016, qu'Amandine Hauchecorne admire le plus, pour son parcours : "Miss Univers, on ne peut pas aller au-delà."

Les douze candidates à l'élection de Miss Normandie 2022.