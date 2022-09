Gratot. L'église anglicane ouvre un livre de condoléances

L'enterrement de la reine Elizabeth II a lieu lundi 19 septembre à midi, à l'abbaye de Westminster. Or, la Reine était aussi le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, et donc de la religion anglicane. Cette religion a été créée notamment par le roi Henri VIII au XVIe siècle, à la suite de différends politiques et théologiques avec le Pape. Une église anglicane existe à Gratot, au Homméel. Les paroissiens y ont ouvert un livre de condoléances. Dans la petite église, une table a été installée dans le chœur. Dessus, se trouve une trentaine de livrets avec une couverture noire. Imprimés spécialement pour la mort de la Reine, ils contiennent les prières de l'office spécial qui a été célébré le dimanche 11 septembre. À côté, trône un cadre noir avec une photo de la Reine lors de son sacre, sa fonction "Duc de Normandie", ainsi que ses dates de naissance et de mort.

Eglise anglicane gratot mort elizabeth II - Thibault Lecoq

Dans le livre de condoléances, les passants ont aussi bien écrit de simples "Merci" que des mots plus longs. Une personne note qu'elle a rempli son serment de Cape Town, en 1947 : celui de servir.

Un autre retient la stabilité, la sérénité et la force de la Reine. À l'honneur aussi : son intégrité, sa fidélité et son humilité. Une vie reconnue au service des autres. Certains demandent la bénédiction de Charles III, nouveau Roi et nouveau gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre.

Le titre de "Chef de l'Église d'Angleterre", qui assure la gestion théologique et pratique, est détenu par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui possède une maison dans le sud-Manche et qui va participer aux obsèques de la Reine, après avoir enterré le prince Philip, mais aussi marié Harry et Meghan.