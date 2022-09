Caen. Un registre de condoléances en hommage à la reine Elizabeth II

Caen dit aussi adieu à la reine Elizabeth II. Depuis vendredi 9 septembre, un registre de condoléances ouvert à quiconque souhaite y écrire un mot est disponible à l'hôtel de ville.

La solennité se ressent jusqu'au décor. Sur une table noire trône un vieux portrait de la reine, alors jeune. Le livre, quand il est replié, montre un portrait plus récent, d'une monarque âgée mais toujours fringante. Le drapeau britannique est présent, avec un petit tissu noir, signe de deuil. Hasard, ou pas, l'ensemble est placé à côté de panneaux concernant Guillaume le Conquérant.

Des hommages internationaux

Plusieurs visiteurs s'arrêtent et lisent le registre, interloqués. Quelques-uns en profitent pour faire parler leur plume. Mardi 13 septembre, à midi, huit pages étaient déjà noircies. On peut y lire de l'anglais et du français évidemment, mais aussi de l'espagnol et de l'allemand.

Les compatriotes de la reine la remercient de son dévouement. "Merci, et encore merci, pour vos 70 années de service", a ainsi écrit une certaine Meggie.

Les hommages à la reine Elizabeth II se multiplient dans le registre de condoléances proposé par la ville de Caen. - Lilian Fermin

Les Français s'attardent un peu plus sur sa place dans l'histoire. "Avec vous, c'est la dernière page du XXe siècle qui se tourne", pointent Mikhaël et Augustin. Les enfants aussi ont tenu à inscrire leurs petits mots. Entre mignonnes fautes d'orthographe et écriture hésitante, on reconnaît facilement leur empreinte. Visitant la mairie ce jour-là, des collégiens du Molay-Littry désirent aussi participer. Un simple "Repose en paix", signé par toute la 3ème B, fera l'affaire.

Le registre de condoléances est exposé jusqu'à la fin du mois au sein de l'hôtel de ville. Ensuite, il a déjà été convenu qu'il sera adressé à la famille royale.