Déville : ils volaient du gazole sur un chantier

Mardi 30 août, à 1h35, la brigade anti criminalité est appelée sur un chantier, rue Gambetta, par un riverain. Celui-ci a aperçu une personne, cagoulée, une lampe frontale sur la tête, qui se déplaçait sur les lieux. Sur place, la brigade trouve un Renault, dont le coffre ouvert laisse apparaître 3 bidons de 20 litres pleins de gazole. Déployées sur le site, les forces de l'ordre interpellent quatre personnes, qui étaient en train de siphonner les véhicules du chantier. Les quatre individus, trois hommes et une femme ont été placés en garde à vue. Le premier est né à Déville en 1989 et réside à Déville, le second né en 1990, habite à Mirville, le troisième, né en 1987est un habitant de Bonsecours, enfin, la jeune femme est née en 1988 et vient de Paimpol.