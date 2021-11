Il voulait siphonner le réservoir du camion

Il est minuit, ce mardi 2 juillet, lorsque les policiers de la bac sont appelés rue Jean Rostand, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le propriétaire d'un camion avait en effet aperçu un homme descendre d'un véhicule et sortir cinq bidons de 20 litres de son coffre ainsi qu'un tuyau.

Ses intentions étaient on ne peut plus claires : il était venu siphonner le réservoir du camion stationné là. Voyant cela le propriétaire a crié, faisant fuir le voleur qui, dans sa panique, est parti à pied, laissant là sa voiture et ses bidons !

Les policiers appelés sur place ont établi une surveillance. Vers deux heures du matin, le bip d'ouverture s'est fait entendre. L'homme était revenu chercher son véhicule. Il a été interpellé alors qu'il allait partir. Il a été ramené à l'hôtel de police.