Prison et contournement Est à Rouen, économie, EPR de Penly : le préfet Rémi Caron fait le point

Retrouvez par thèmes quelques déclarations de Rémi Caron, préfet de région, lors de la conférence de presse de rentrée qui s'est tenue jeudi 15 septembre, à Rouen. "Notre chance en Haute-Normandie, c'est d'avoir de grands projets", a estimé M. Caron.

Contournement Est. "En janvier sera rendue publique une variante optimale, qui combinera une vingtaine de tracés possibles. A l'heure actuelle, nous n'avons rien éliminé. Il faudra trouver le plus raisonnable et respectueux de l'environnement. L'Etat souhaite faire ce contournement Est et le barreau qui le reliera à Rouen. Il finance actuellement pour près de quatre millions d'euros d'études, c'est bien que l'on a l'intention de le faire !"

Prison de Rouen. "Nous continuons les études dans la zone du bassin de Rouen. Nos critères : un terrain de 15 hectares, à 30-45 minutes du Palais de Justice et en harmonie vis-à-vis de la politique d'urbanisme de la commune où il se situera. Début octobre, nous allons organiser une deuxième réunion sur le sujet avec les élus."

Lods, "Verre et acier" de la Grand'Mare. "Nous attendons très prochainement le rapport du Conseil du développement durable constitué d'ingénieurs, qui doit nous dire si ces immeubles sont compatibles ou non avec les normes de sécurité en vigueur. Ils livreront une analyse technique".

Ligne nouvelle Paris-Normandie. "C'est une grande affaire nationale. Lors du débat public qui débute le 3 octobre, l'Etat ne sera pas acteur ni organisateur du débat. Il ne prendra pas position mais nous le regarderons de très près."

Ports. Les deux ports, de Rouen et du Havre, ont lancé de grands investissements : l'approfondissement du chenal pour le premier et la création d'une plateforme multimodale pour le second. Nous suivons ces dossiers de très près."

Sécurité routière. "Il y a eu une amélioration générale sur les routes cet été avec 6 morts en juillet et août, contre 27 à la même époque en 2010".

Entreprises. "L'activité des entreprises haut-normandes a été bonne au premier trimestre, y compris en juillet. Les chiffres d'affaires ont augmenté à peu près partout, sauf dans le bâtiment. Néanmoins, depuis cet été, nous notons des indices de retournement de la conjoncture. Les taux moyens d'utilisation de la capacité de production sont tombés de 80 à 75 %. Cette année, il y aura 17 500 emploi aidés, affectés en priorité aux chômeurs de longue durée."

Chômage et emploi. "Le chômage continue à augmenter, +0,5 % en juillet avec une augmentation de 10% sur un an du nombre de chômeurs de longue durée. L'emploi est la ligne directrice et le première critère de toute notre action. Nous allons soutenir les entreprises en difficultés et celles qui innovent."

EPR de Penly. "Je n'ai aucun doute sur sa réalisation. Nous voulons que les entreprises régionales bénéficient de ce grand chantier. La Haute-Normandie bénéficiera des retombées en terme d'économie et d'emploi si et seulement si elle s'adapte, notamment dans le champ de la formation".

Eolien offshore. "Un appel d'offre a été lancé en juillet ; il y aura des éoliennes offshore au large de Fécamp et du Tréport. Près de quatre milliards d'euros y seront investis. Nous ferons en sorte de créer les conditions de développement d'une filière créatrice d'activité et d'emploi. Nous sommes en compétition avec d'autres ports".