Les poivrons, c'est tout bon

Marinade de poivrons et filets de rougets aux herbes de Provence

Cuisson : 30 mn

Préparation : 45 mn

Marinade : 3 h





2 poivrons rouges

2 poivrons jaunes

1 gousse d’ail

2 cuillères à soupe d’herbes de Provence

4 filets de rougets

1/2 citron

Huile d’olive, sel, poivre



Éplucher la gousse d’ail puis l’écraser au presse-ail.

Faire griller les poivrons au four à 200°C (th. 6-7) pendant 30 mn. Les peler et les couper en quartiers. Les disposer dans un plat creux, ajouter l’ail écrasé, 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive, les herbes de Provence, du sel, du poivre et réserver.

Déposer les filets de rougets dans un plat. Les arroser d’un filet d’huile d’olive et de jus de citron.

Réserver au réfrigérateur pendant 6 heures.

Ajouter les filets à la marinade de poivrons. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Astuce du chef : servir avec des toasts frottés à l’ail.