Lionel Groult, un grand coeur à deux roues

Et le voilà qui repart ! Après trois ans de préparation, une nouvelle aventure l’attend, lui et les sept jeunes de la mission locale, âgés de 18 à 25 ans, qui l’accompagneront à vélo jusqu’en Afrique. En 21 étapes et sur 3 600 km, il s’agira cette fois d’aller distribuer 1 000 cuiseurs à bois économes, du Maroc au Burkina Faso. Départ prévu au Maroc le 1er octobre.



Son carburant, l’humain

La préparation sportive a débuté en avril, au rythme de deux entraînements de 50 km minimum par semaine et d’un week-end par mois, plus une opération “nettoyage” qui a achevé de souder l’équipe. “En trois jours, nous avons ramassé le long des routes 54 sacs de 100 litres de déchets !” s’indigne-t-il. Chaque raid de Lionel Groult est l’occasion de relever les compteurs, de dresser une comptabilité de l’exploit, à en oublier presque l’essentiel. Mais enfin, qu’est-ce qui le pousse toujours à repartir ? D’où vient cette énergie qui l’habite, cet acharnement à tirer derrière lui ces jeunes en quête de rêves ? Le goût de la découverte et du partage, le défi sportif et mental ; c’est un peu tout cela qui lui fait mordre la vie dans la poussière des routes.

Lionel Groult n’est pas de ceux qui courent après les grandes idées, il marche plutôt à l’action, à l’instinct. La solidarité du quotidien. Amener les autres à se dépasser, aider chacun à gravir son petit Everest à travers un vrai projet d’entraide. Voilà au fond l’objectif qui suffit à faire de lui un homme heureux. Pour soutenir le projet : www.raid-normandie-monde.com

Ariane Duclert