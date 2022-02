Pollution : Air Normand recrute de nouveaux nez autour de Petit-Couronne

"Air Normand cherche à renforcer l’équipe des nez bénévoles déjà investie dans la surveillance des odeurs autour de la zone industrielle de Petit Couronne. Les habitants de Petit-Couronne, Grand Quevilly, Hautot-sur Seine et Val de la Haye sont concernés par ce recrutement", explique l'organisme.

Informer les industriels

Dans cette zone, ce sont "Les Couronnez", groupe constitué il y a 10 ans, qui a pour mission de renifler les odeurs environnantes et d'en tenir compte à Air Normand. Un Nez est bénévole. Cette tâche ne demande aucune compétence particulière, mais les personnes intéressées suivent une formation gratuite. La prochaine aura lieu entre décembre 2011 et mars 2012 à raison de deux séances de deux heures par semaine, les lundi et mercredi.



La prochaine campagne de mesures est programmée en avril 2012, pour une durée de 1 an. Les habitants de Petit-Couronne, Grand-Quevilly, Hautot-sur Seine et Val de la Haye peuvent postuler. "Par son travail de surveillance, le nez apporte des informations de terrain très utiles aux industries qui engagent des mesures pour réduire leurs nuisances", affirme Air Normand, qui dispose d'une cinquantaine de nez bénévoles en Haute-Normandie

Contact : Air Normand au : 02 35 07 94 30 ou sur contact@airnormand.fr