Air Normand a toujours besoin de Nez

Les effectifs ne sont pas complets : 7 candidats sont toujours recherchés les personnes habitant de Petit-Couronne , Hautot-Sur Seine, Grand Quevilly et Val de la Haye sont concernées. La formation débute en décembre.



Vous êtes disponible, sensible au cadre de vie et à l’environnement : Rejoignez la famille des nez normands !



Faites-vous connaitre au plus vite auprès d’Air normand au 02 35 07 94 30.



Plus d’infos sur www.couronnez.fr