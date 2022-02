Un film sur le lin du Pays de Caux

La pluie et le beau temps, film documentaire d'Ariane Doublet. France, 2011, durée 1h14. Sortie nationale le 2 novembre 2011. Le synopsis du film :

"Les cultivateurs de lin normands seront-ils sauvés par les Chinois ? La pluie ou le beau temps ont depuis toujours décidé des récoltes. Sauf que le monde change et qu'une nouvelle météorologie s'impose, faite de spéculation, de gestion de stocks et d'échanges internationaux. La Normandie produit à elle seule près de la moitié du lin mondial. Pour conserver cette culture millénaire, les agriculteurs du Pays de Caux se sont tournés vers un nouveau et presque unique client : la Chine.



10 ans après Les Terriens, Ariane Doublet filme des paysans qui tentent de s'adapter et troquent leur pluviomètre pour une connexion internet. Elle suit des négociations âpres et burlesques entre filateurs chinois et cultivateurs normands, raconte le destin d'une petite coopérative entre Fécamp et Dieppe et s'intéresse au quotidien d'un groupe d'ouvrières chinoises.

La pluie et le beau temps dresse ainsi le portrait paradoxal d'une mondialisation à l'envers."