Les petits secrets du Monumental

N’avez-vous jamais rêvé de participer à un rallye pour découvrir un cimetière ? Une idée, apparemment folle, qui pourrait bien vous séduire. Car le cimetière Monumental à Rouen fait partie du patrimoine et vaut le détour. Situé sur la partie nord de la ville, ce “grandissime” lieu est un témoin de l’histoire de la cité rouennaise. On y aperçoit les tombes de Gustave Flaubert et François-Adrien Boiledieu, célébrités locales internationalement connues à leur époque. On y découvre de magnifiques sépultures. Deux guides conférencières et toute leur équipe animeront ce rallye. Questions, énigmes, charades ou encore photos et détails d’architecture à reconnaître feront découvrir aux visiteurs ces lieux trop peu connus, mais aussi une foule de petites histoires qui ont fait Rouen.



Pratique. Samedi 22 octobre, 13h30, rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du Mesnil Grémichon.Tarifs 6,50 € / 4,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.