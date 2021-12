Les bâtisseurs des cathédrales

C’est une visite à deux voix sur les bâtisseurs de cathédrales que vous propose Rouen, Ville d’Art et d’Histoire. La guide apporte les éléments d’information patrimoniale tandis que la conteuse évoque légendes et croyances populaires. Leurs voix s’entremêlent pour parler d’une époque où l’Histoire, les légendes et les traditions se confondent. Comment construisait-on les églises au Moyen-Âge ? Comment s’organisaient les chantiers ? Combien de temps a-t-il fallu pour édifier l’église Saint-Maclou ? ou celle de Saint-Ouen ? Une seule chose comptait : ces constructions devaient être parfaites. Architectes, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, tous “travaillaient pour l’œuvre de Dieu. Tout était mis en œuvre pour arriver à cet objectif”, rappelle Cécile Bellehache, médiatrice du patrimoine. “La notion de rentabilité du temps n’existait pas, seul le savoir- faire était important : on est dans l’excellence.”



Pratique. Les bâtisseurs de cathédrale “maîtres maçons et charpentiers”, dimanche 17 juillet, 15h devant la fontaine de l’église Saint-Maclou ; “maîtres verriers” dimanche 21 août, 15h à l’entrée de l’abbatiale Saint-Ouen, portail des Marmouset. Infos, tél. 02 32 08 13 90. Tarifs de 4,50 à 6,50 €.