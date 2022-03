A l’école du Safran collectif

Figure rouennaise, le Safran collectif est un groupement d’artistes professionnels actif depuis 1999. Ses membres sont tous des artistes professionnels qui s’investissent sur deux champs d’action : la création et les ateliers artistiques. L’idée des ateliers, c’est tout d’abord le choix du contact humain. L’échange, l’apprentissage d’un art, l’enseignement sont autant de motivations qui nourrissent les intervenants et les élèves. Autrement dit, l’âme du Safran collectif perdure et se développe. Cette année, cinq ateliers sont proposés : théâtre pour adulte animé par Thierry Lachkar, cabaret animé par Isabelle Berteloot et Marie Ragu, chorale animé par Agathe Bloutin, marionnettes animé par Pascal Lemore, méthode Feldenkrais animé par Florence Marty.



Pratique. 11 rue des Hâlettes, à Rouen. Informations au 02 35 15 02 10 ou par courriel : contact@lesafrancollectif.com.