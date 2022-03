Il a fallu 6 semaines et 75000 euros de travaux pour donner un nouveau visage au bureau de poste de Bonsecours. Ont été mises en place, entre autre, une nouvelle signalétique extérieure et intérieure.

Le bureau de poste est situé au 1, avenue José Maria de Heredia et est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.