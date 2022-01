Travaux au bureau de poste de Bonsecours

Les portes du bureau de poste de Bonsecours resteront fermées quelques semaines, le temps que les travaux de réaménagement soient faits. La réouverture est prévue pour fin octobre 2011.

En attendant la fin des travaux, il faudra se rendre pour toutes les opérations - dont le retrait de colis et de lettres recommandées - à la poste de Mesnil-Esnard, 115 route de Paris. Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Le distributeur de billets restera en service.