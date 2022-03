Football : Alain Cantareil rejoint le FC Rouen

A l'issue des quelques jours passés à l’entraînement avec les Diables rouges, Alain Cantareil a accepté la proposition du club et rejoint l’effectif du FCR. Agé de 28 ans, le défenseur d'1m78 et 70 kg a été formé à l’Olympique de Marseille. Il a joué au plus au niveau avec le club phocéen (2005-2007), Lorient (2007-2008) et Nice (2009-2011), avec un passage à Ajaccio (Ligue 2) en 2008-2009. Il a disputé près de 100 matches de haut niveau avec deux participations en coupe d’Europe. "Le Marseillais est un renfort de taille qui permettra de pallier à l’absence de Pierre Vignaud, souffrant d'une rupture du tendon d’achille", indique la direction du FC Rouen