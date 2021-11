L’incroyable retour du FC Rouen

Dernier succès en date : vendredi 23 novembre au stade Robert Diochon, face au FC Metz (1-0), grâce à un but inscrit de la tête à l’heure de jeu par Julien Jahier, suite à un corner. En remontant de la 16e à la 7e place en l’espace de trois matchs, ce sont des joueurs en pleine confiance qui se rendront à Luzenac (16e) lors de la 16e journée de National, vendredi 30 novembre. Les Ariégeois restent sur une défaite face au Red Star et ne se sont plus imposés depuis le 5 octobre, face à Amiens (1-0). Les Diables rouges, revenus à six unités du podium, ont donc les cartes en main pour engranger les trois points de la victoire.

Les Canaris sont muets

A l’US Quevilly, en revanche, la crise est profonde. Bons derniers avec quatre petits points et toujours aucune victoire, les Canaris recevront le Red Star (10e), vendredi 30 novembre, à 20h, au stade Lozai. Une semaine après avoir essuyé une énième défaite à Colmar, vendredi 23 novembre (2-1). C’est peu dire que les Parisiens du Red Star partiront largement favoris. Les Quevillais se réveilleront-ils un jour ?