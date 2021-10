National : Rouen et l'US Quevilly inquiètent

Si les Rouennais sont 14es juste devant la zone rouge après avoir signé le week-end passé leur cinquième match sans victoire, les Orléanais (9e), eux, présentent un bilan homogène de trois victoires, dont une il y a une semaine face au Red Star (2-1), quatre nuls et trois défaites.

“Un point pas mérité”

Retour sur le naufrage rouennais. Vendredi 26 septembre, les Normands se sont lourdement inclinés à Bastia (5-3). Les Diables rouges ont encaissé deux buts en première mi-temps avant que Zerdab ne réduise la marque (2-1). Après la pause, le FCR va littéralement sombrer, subissant trois buts en cinq minutes. Sursaut d’orgueil : Cissokho réduira la marque en s’offrant un doublé. De quoi rendre la défaite un peu moins amère ? Oui mais... avec un seul point en cinq rencontres, Rouen est proche du crash. Et condamné, comme chaque week-end, à réagir.

Du côté de l’US Quevilly, la situation n’est guère plus reluisante. Bon dernier, les Canaris se rendront à Fréjus Saint-Raphaël (17e) samedi 6 octobre. Toujours sans victoire depuis le début de la saison, les joueurs de Laurent Hatton se frotteront de nouveau à une équipe de bas de tableau dont le bilan n’est que d’une seule victoire. Depuis, les Fréjussiens n’ont plus gagné, obtenant six nuls pour trois défaites.

Vendredi 26 septembre, les Quevillais ont glané à domicile le point du match nul, face à une équipe d’Epinal qui a ouvert la marque en première mi-temps, avant de se faire rejoindre suite à un penalty transformé par Ouahbi. “Aujourd’hui, nous prenons un point et je ne suis pas certain qu’il soit mérité. Nous voulions absolument un succès et nous avons réalisé l’un de nos plus mauvais matchs. Je n’ai pas senti d’envie. C’est ce qui me fâche le plus. Il va falloir changer d’attitude, que les joueurs montrent autre chose contre Fréjus”, déclarait un Laurent Hatton très amer à la fin du match. Espérons que le message passe.

Photo J-F. Damois / FC Rouen